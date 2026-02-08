Los vecinos de Ubrique desalojados pueden volver a sus casas aunque se mantiene el cierre de colegios este lunes

Los detalles Pese a que sus habitantes celebran que pueden volver a sus hogares tras pasar tres noches fuera, en el municipio se mantiene todavía la precaución ante la previsión de más lluvia en las próximas horas.

Los vecinos de Ubrique celebran que pueden volver a sus casas tras hacer sido desalojados y haber pasado tres noches fuera de casa. Tras reunirse el alcalde, Mario Casilla, con los arquitectos y aparejadores que han valorado los edificios de Manuel de Falla, se ha decidido avisar a las familias de que podían regresar a sus hogares.

Por el momento, el regreso está siendo ordenado y tranquilo, con vecinos que van llegando poco a poco a Ubrique. Hay incluso trabajadores de Protección Civil tomando los datos a quienes llegan para identificarles.

Sin embargo, tras una breve pausa, se mantiene la precaución en el municipio por las estimaciones de lluvia que se esperan para las próximas horas. De hecho, allí ya está lloviendo y se espera que lo haga más fuerte.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha decidido tomar la decisión de cerrar los colegios de Ubrique este lunes, aunque se mantienen las clases telemáticas en los casos en los que sea posible. Por ello, se pide a los padres que no vayan este lunes a los centros escolares, y que tengan precaución si tienen que salir de casa.

