Edu Galán, sobre el proyecto de Rufián: "La izquierda tiene que plantear soluciones y no disparar a cualquiera que propone cosas"

Edu Galán reflexiona sobre el proyecto que estaría encabezando Rufián para unir a todos los partidos a la izquierda del PSOE. En este vídeo, opina que en la izquierda "no podemos seguir como estamos".

Gabriel Rufián se estaría planteando encabezar una alternativa de cara a las elecciones generales que aglutinara a los partidos a la izquierda del PSOE. Tras la exclusiva de laSexta, el respaldo a esta iniciativa podría provenir de Sumar, Mónica García o la Chunta Aragonesista.

Otros partidos, sin embargo, ya han dado su 'no' a la propuesta de Rufián, como su propio partido, ERC, además de Podemos, Bildu o Izquierda Unida.

Ante esto, Edu Galán considera que "no podemos seguir como estamos" y que "la izquierda tiene que empezar a plantear algún tipo de solución". Por ello, opina que no se debería "derribar a cualquiera que a la mínima que sale a plantear cosas se le dispara".

Respecto a la tajante reacción de Antonio Maíllo, coordinador general de IU, la posibilidad de una plataforma liderada por Rufián, Galán señala que se trata de "un señor que no lo conocemos ni en casa" y que "debería tener más respeto y cuidado con un candidato" como Rufián, al que le ve posibilidades.

