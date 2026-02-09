Opinión
Colmenero, sobre la alianza de izquierdas liderada por Rufián: "Es un proyecto que antes de nacer ya le están diciendo que no"
Gabriel Rufián prepara una gira de actos junto a líderes de la izquierda para intentar crear un bloque común. Sin embargo, desde el análisis político se cuestiona su viabilidad y algunos expertos consideran que podría fracasar antes de empezar.
Gabriel Rufián comenzará el 18 de febrero una serie de actos públicos junto a varios líderes de la izquierda, iniciando con Emilio Delgado, de Más Madrid. El objetivo de estos encuentros es reunir a los partidos de izquierda en un bloque común.
Desde Más Vale Tarde, Juande Colmenero ha analizado esta propuesta de una nueva alianza de izquierdas. Según el colaborador, "tanto Sumar como Podemos, están a punto de desaparecer en todas las elecciones que se están haciendo", algo que estima que podría pasar en un futuro con este supuesto proyecto de Rufián.
Asimismo, ha señalado que este tipo de alianzas son "combinaciones y permutaciones que van en función de filias y de las fobias que tienen personalmente unos y otros".
Desde su punto de vista, Colmenero ha comentado que este plan de Gabriel Rufián "no tiene sentido", sobre todo cuando ni desde su partido, Esquerra Republicana, ni desde los demás partidos de izquierda como Izquierda Unida lo apoyan. "Es un proyecto que antes de nacer ya le están diciendo que no", ha terminado diciendo el colaborador.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.