Beatriz de Vicente señala, ante los robos en Jerez tras el temporal: "Es un hurto agravado con penas de hasta 3 años de prisión"

Vecinos de una barriada de Jerez de la Frontera, en Cádiz, fueron desalojados de sus casas debido al temporal. Al volver, descubrieron que estas habían sido saqueadas.

El temporal en Andalucía provocaba que varios vecinos hayan tenido que se desalojados de sus casas en algunas barriadas de Jerez de la Frontera. Estos descubrían, al volver a sus domicilios, que alguien había entrado a sus hogares para saquearlos.

Uno de los afectados señala que, al volver a su domicilio a buscar ropa, descubría que se habían llevado joyas, relojes o dinero. "No han tenido piedad con buscar hasta el último cajón", indica. Este expone que no han podido denunciarlo ya que la Guardia Civil le explicó que los agentes no podían hacer, en ese momento, una inspección ocular.

"Es un doble golpe", señala Iñaki López: "Por un lado, que las crecidas del río te dejen si vivienda o te ocasionen importantes destrozos y, por otro, que alguien se aproveche para entrar en tu casa y robarte lo que tengas".

Beatriz de Vicente señala que las catástrofes "sacan lo peor de cada casa". La abogada indica que los ladrones se pueden enfrentar a penas de hasta tres años de prisión "porque es un hurto agravado robar en un sitio cuando hay una situación de peligro o de catástrofe ambiental". De Vicente indica, además, que los afectados deben denunciar.

