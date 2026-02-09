Un estudio sueco determina que el declive físico comienza a los 35 años: "Podemos ralentizar la curva con ejercicio físico"

Se han estudiado a 427 individuos durante 47 años. Mediante tres parámetros, fuerza, resistencia y potencia corporal, han determinado que de los 16 a los 35 años se mejora físicamente. Pero, a partir de esa edad, comienza el declive físico.

Un estudio sueco determina que el declive físico comienza a partir de los 35 años. "Es una noticia deprimente y bochornosa", afirma Cristina Pardo entre risas. La presentadora cuenta que el estudio se ha hecho siguiendo el cuerpo humano durante casi 50 años.

Carmen Ferrero explica que "los suecos han estudiado a 427 individuos durante 47 años". En concreto, han estudiado tres parámetros: la fuerza, la resistencia y la potencia corporal. Para su estudio han utilizado tres pruebas: de ciclismo, de salto vertical y levantamiento de peso.

"Han podido comprobar que desde los 16 años hasta los 35 es cuando físicamente vamos mejorando", indica la periodista. Ferrero indica que a partir de esa edad "empieza el declive físico". Desde los 35 hasta los 63, "esta caída física se acelera hasta en un 30 o un 48%".

La periodista señala que este estudio deja una buena noticia y una mala: "La buena es que esta curva la podemos ralentizar con ejercicio físico, la mala es que este estudio sueco dice que, en realidad, ese declive empieza un poco antes, a los 30 años".

Ferrero comparte dos imágenes de los presentadores de Más Vale Tarde para ver si, en su caso, ese declive comenzó a esa edad. "Como el buen vino, has mejorado", señala Beatriz de Vicente al ver la fotografía de Cristina. "No me había salido todavía este mecho de Cruella de Vil", afirma Iñaki López al ver su imagen. "Estáis más guapos ahora", añade la abogada.

