Miles de afectados

Viviendas inundadas, carreteras anegadas y campos arrasados: los destrozos tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta

Los detalles La crecida del Guadalquivir ha provocado inundaciones en Córdoba, donde el agua cubre casi por completo algunas casas y en localidades de Málaga y Cádiz el río Guadiario ha anegado campos y caminos rurales.

Vista del río Guadalete a su paso por Arcos de la Frontera, y al que la presa está desembalsado agua.
El paso de las borrascas Leonardo y Marta han provocado innumerables daños en diferentes municipios de la Península. Las intensas lluvias han dejado carreteras anegadas, viviendas destrozadas y miles de desalojados en las últimas jornadas, así como imágenes de lo más impactantes.

La crecida del Guadalquivir ha provocado inundaciones en Córdoba, donde el agua cubre casi por completo algunas casas y en Málaga y Cádiz el río Guadiario ha anegado campos y caminos rurales en varias localidades.

En el municipio malagueño de Jimera del Líbar el agua que desprenden los manantiales ha provocado varios desprendimientos en caminos, lo que complica mucho pasar por el pueblo si se suman las zonas anegadas por la crecida del río.

Mientras, en Algodonalez, Cádiz, se ven socabones tanto en lugares de tierra y vegetación como en caminos y carreteras, que han quedado impracticables.

Asimismo, llegar hasta algunas localidades se ha hecho casi imposible, como a Grazalema, uno de los pueblos más damnificados, donde todas las vías alternativas para acercarse están afectadas.

Algunos campos, como los de Villanueva en Granada, se han visto afectados por la llegada de troncos y restos de enseres arrastrados por el agua. Además, todas estas inundaciones han acumulado un lodo que va a ser muy difífil de quitar en plantas bajas o garajes.

Pese a que parece haber llegado un momento de calma, el agua en algunas localidades continúa brotando de las paredes y los suelos.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apuntaba este sábado que "el impacto va a ser millonario" y señaló que el Ejecutivo andaluz va a trabajar para "para movilizar todos los recursos presupuestarios" a su alcance: "Todas las administraciones tenemos que meter el hombro".

