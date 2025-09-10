Dani Mateo, 'aliviado' porque no salga adelante la reducción de la jornada laboral: "Qué hago yo, que me paso aquí la vida"

Dani Mateo, Cristina Pardo e Iñaki López conversan sobre la reducción de la jornada laboral que hoy será tumbada por el 'no' de Junts: "En una postura muy española, está a favor, pero va a votar en contra", comenta Iñaki en este vídeo.

Como cada día, Dani Mateo conecta con Iñaki López y Cristina Pardo para conocer los temas que abordará hoy el programa.

Sin embargo, antes Cristina Pardo comenta que en Zapeando tendrían que contratar al violinista que versiona la canción de Sergio Ramos porque el futbolista dice que "tiene preparadas 18 canciones".

Ya en la actualidad, Iñaki habla en el vídeo sobre estas líneas de la reducción de la jornada laboral que será tumbada por Junts: "En una postura muy española, está a favor, pero va a votar en contra", comenta el presentador de Más Vale Tarde.

Dani Mateo, por su parte, tira de ironía y muestra su alivio por que no haya salido la reducción de la jornada laboral porque "si no a ver qué hago yo, que me paso aquí la vida"