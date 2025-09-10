Bea de Vicente, fascinada ante el lenguaje de la Generación Z: "Me quedo con el highlight, no tengo ni puñetera idea de qué es"

En este vídeo de Más Vale Tarde, la abogada y criminóloga Bea de Vicente se queda sin palabras al descubrir los nuevos términos que usa la Generación Z en las redes sociales.

Moncloa ha dado un paso más para acercarse a las nuevas generaciones. Tal y como se aprecia en el vídeo que acompaña esta información, cinco jóvenes serán los encargados de contar el día a día de lo que ocurre en Moncloa a la generación Z.

En su primer vídeo publicado en TikTok aparecen cameos como el del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del propio Pedro Sánchez, que se animó incluso a 'bailar' un poco. En pocas horas, el perfil ha sumado más de 6.900 seguidores.

Además, han empleado términos comunes entre la generación Z que sorprendieron a algunos colaboradores de Más Vale Tarde. Es el caso de la abogada y criminóloga Bea de Vicente, que reconoció no saber qué significaba 'GRWM' (Get Ready With Me), en español 'Arréglate conmigo'.

Sin embargo, la palabra que más llamó su atención fue 'Highlight': "Me quedo con el highlight, no tengo ni puñetera idea de qué es", comentó entre risas.