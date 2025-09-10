Ahora

Redes Sociales

Bea de Vicente, fascinada ante el lenguaje de la Generación Z: "Me quedo con el highlight, no tengo ni puñetera idea de qué es"

En este vídeo de Más Vale Tarde, la abogada y criminóloga Bea de Vicente se queda sin palabras al descubrir los nuevos términos que usa la Generación Z en las redes sociales.

Bea de Vicente, fascinada ante el lenguaje de la Generación Z: "Me quedo con el highlight, no tengo ni puñetera idea de qué es"

Moncloa ha dado un paso más para acercarse a las nuevas generaciones. Tal y como se aprecia en el vídeo que acompaña esta información, cinco jóvenes serán los encargados de contar el día a día de lo que ocurre en Moncloa a la generación Z.

En su primer vídeo publicado en TikTok aparecen cameos como el del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del propio Pedro Sánchez, que se animó incluso a 'bailar' un poco. En pocas horas, el perfil ha sumado más de 6.900 seguidores.

Además, han empleado términos comunes entre la generación Z que sorprendieron a algunos colaboradores de Más Vale Tarde. Es el caso de la abogada y criminóloga Bea de Vicente, que reconoció no saber qué significaba 'GRWM' (Get Ready With Me), en español 'Arréglate conmigo'.

Sin embargo, la palabra que más llamó su atención fue 'Highlight': "Me quedo con el highlight, no tengo ni puñetera idea de qué es", comentó entre risas.

Las 6 de laSexta

  1. Actualidad política, en directo | El Gobierno espera la caída de la reducción de jornada por la negativa de Junts, PP y Vox
  2. Los audios que demuestran que Pradas sí dio órdenes sobre la alerta del día de la DANA, pese a haberlo negado ante la jueza
  3. Rutte advierte a Rusia de que la violación del espacio aéreo de Polonia "es absolutamente imprudente y peligrosa"
  4. Begoña Gómez declara que su secretaria en Moncloa la ayudó "esporádicamente" con emails de su cátedra porque era su "amiga"
  5. EEUU acusa a España de "envalentonar a los terroristas" por las medidas del Gobierno contra el genocidio en Gaza
  6. "¿Dónde está el problema si fuera homosexual?": Amenábar habla sin tapujos sobre Cervantes en su nueva película