Esta es la versión a violín de Necko Vidal de la canción de Sergio Ramos que "huele a 'colabo'"

El violinista más viral de TikTok llega a Zapeando para versionar la canción 'Cibeles'. Sin duda, la canción que todo fan de Sergio Ramos querría tener. No te pierdas el resultado en el vídeo principal.

El músico Necko Vidal es un joven violinista que ha conseguido hacerse viral en redes sociales gracias a sus vídeos en los que acerca la música a sus seguidores. Además, también comparte sus adaptaciones, a violín, de temas de cualquier género.

Por ese motivo, Zapeando ha querido poner a prueba al violinista pidiéndole su propia versión de una de las canciones del momento: 'Cibeles' de Sergio Ramos. El músico ha aceptado el reto y ha tocado, en directo, una versión instrumental del tema.

Necko advierte que ha añadido una base de fondo y que "lo ideal es que no parezca la canción". Vidal ha conseguido sorprender a todos los presentes y, por méritos propios, se ha ganado un gran aplauso. Isabel Forner no puede esconder que le ha encantado el arreglo. "¿La reservo para tu boda?", pregunta el músico.

Dani Mateo le dice que van a mandar su interpretación a Sergio Ramos. "Esto suena a 'colabo'", afirma el presentador. "Me encantaría", responde Necko. "Si se llevó bien con Piqué, se puede llevar guay contigo", añade Iñaki Urrutia.