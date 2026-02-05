¿Cuándo se podrá volver a las casas desalojadas? Una ingeniera de montes analiza los factores a tener en cuenta

Ante la situación límite que se vive en Grazalema por las lluvias torrenciales, la ingeniera de montes Arantza Pérez Olega explica en este vídeo qué tiene que darse para que la zona recupere la normalidad.

Una serie de ruidos, temblores y crujidos ha llevado a las autoridades a decidir el desalojo de toda la localidad de Grazalema ante el temor de que las lluvias torrenciales y la situación del suelo, que ya no traga más agua, pudieran provocar desprendimientos.

Cristina Pardo pregunta a Arantza Pérez Oleaga, vicedecana del Colegio de Ingenieros de Montes, hasta cuándo podría darse esta situación y en qué momento los vecinos podrían volver a la normalidad.

La experta señala que hay "muchos factores encima de la mesa", entre ellos las previsiones meteorológicas y la tipología de ese suelo en concreto. En el caso de la zona de Grazalema es como "un queso de gruyere", por lo que también dependerá de cómo se mueva "el agua que no vemos" y cómo "va buscando su espacio y su camino".

Aunque Grazalema es la zona más lluviosa de España, Arantza señala que estos lugares suelen estar preparados para "picos extremos como este", pero no tan próximos entre ellos en el tiempo.

Por todo ello, considera que habrá que esperar a ver cómo responde la cuenca hidrográfica, las aguas tanto superficiales como subterráneas, de cara a un futuro regreso a esos territorios.

