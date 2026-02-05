Ahora

En Más Vale Tarde

Una ingeniera de montes explica cómo se pueden prevenir los estragos del agua ante las lluvias torrenciales

Arantza Pérez Oleaga, vicedecana Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, expone que la prevención es muy necesaria para evitar el momento de colapso que se está viviendo en muchos municipios debido a la borrasca Leonardo.

El municipio de Grazalema, en Cádiz, sigue en una situación preocupante a causa de la borrasca Leonardo. 1.600 vecinos del pueblo han sido desalojados debido al riesgo que existe de que se puedan producir derrumbes. "Todo el centro del municipio está siendo desalojado", señala Iñaki López, "el agua está afectando a los cimientos de los edificios y podrían colapsar".

Arantza Pérez Oleaga, vicedecana Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, expone que ante los hechos que están ocurriendo en este pueblo de Cádiz, se debe intentar evitar el momento de colapso. "Es el mensaje desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes", señala, "de prevenir esas desgracias y catástrofes que no dan margen de maniobra".

Pérez Oleaga indica que es necesaria la prevención para que en consecutivas emergencias no se llegue a este límite. La ingeniera expone que la solución es gestionar el agua desde su origen, "no donde está el foco del problema hoy en día".

"Si miramos atrás y vamos recorriendo el ciclo del agua, paso a paso, veremos que, haciendo una prevención y una gestión hidrológico forestal desde arriba de los montes, podemos minimizar estas consecuencias que estamos viendo a día de hoy", concluye.

