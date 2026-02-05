Amanda, vecina de Ubrique (Cádiz) afectada por el temporal: "Es una situación de película de miedo"

Esta mujer cuenta en Más Vale Tarde que pasó la noche levantándose cada media hora para liberar las alcantarillas y evitar que el agua entrara en su vivienda.

El temporal de lluvias que azota este jueves a la comunidad autónoma de Andalucía está dejando miles de incidencias en distintos puntos del territorio. La borrasca Leonardo ha provocado inundaciones, cortes y situaciones de riesgo en numerosos municipios, entre ellos Ubrique (Cádiz), donde el agua ha llegado a anegar varias calles y viviendas.

Una de las zonas afectadas ha sido una calle del municipio donde el agua comenzó a brotar con una fuerza inusual durante la noche. Amanda, una de las vecinas afectadas, relata en Más Vale Tarde que la situación fue "una película de miedo".

Según explica, avisaron a los servicios de Emergencias cuando detectaron que el agua empezaba a salir con una intensidad nunca vista, aunque no esperaban que alcanzara tal magnitud. "En segundos se escuchó un temblor, un 'boom', y de buenas a primeras el agua me estaba llegando a la cintura y me empujaba".

Así lo cuenta esta vecina, que pasó la noche levantándose cada media hora para liberar las alcantarillas y evitar que el agua entrara en su vivienda. Su casa, que se ubica en un bajo, estuvo a punto de inundarse por completo, ya que el nivel del agua alcanzó la altura de las ventanas.

Con la ayuda de otros vecinos, Amanda trató de bloquear la entrada con sacos, plásticos y todo lo que tenía a mano: "No nos esperábamos esta grandeza". Eso sí, muchos de estos ciudadanos que han echado una mano a los afectados ya se han desplazado a otros municipios para seguir ayudando.

