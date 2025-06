Cristina Pardo sufre un ataque de risa incontenible gracias a Beatriz de Vicente: "No te crees que la UCO pueda dar hambre"

La entrevista exclusiva a Anaís, amiga de José Luis Ábalos, por parte de laSexta ha provocado un divertido momento en el plató de Más Vale Tarde. La joven ha relatado al periodista cómo vivió el registro en casa del exministro socialista. Anaís, como se pudo saber, se escondió un disco duro para evitar que la UCO lo encontrara.

Como ha explicado, fue el propio Ábalos quien le pidió que guardara el dispositivo. Como detalla, el exministro le avisó de que estaba la Guardia Civil en casa. Ella, entonces, se levantó, se vistió y desayunó. En ese momento, Ábalos se cruzó con ella y le pidió que se guardara el disco duro. Pero los agentes la cachearon y lo descubrieron metido en el legging.

"Me tomaron los datos y, luego, me fui a coger un Choleck de la nevera", añadía. La joven también ha contado que un agente la acompañó a pasear el perro ya que no quería que saliera sola. Beatriz de Vicente no puede dismular su estupor ante las afirmaciones de la joven.

"Hija, yo esto no te lo compro", afirma la abogada, entre risas, repitiendo como la joven, cuando supo que estaba la UCO en la casa, decidió desayunar. "Hija, hay gente que la ansiedad le da hambre", responde Cristina Pardo, en pleno ataque de risa. "Lo normal, en esos casos, es tomarte una tila", comenta Mayte Alcaraz.

"Creo que esto es un montaje para blanquear una colaboración, evidente, en la que este señor llevó todos los dispositivos", expone Beatriz. "Quieres decir que no había la tensión necesaria en un registro de la UCO", indica Cristina, "no crees que la UCO pueda dar hambre". "En un registro sorpresivo, ni este señor está en la puerta diciéndonos que ha ido todo de maravilla ni la otra se toma un Choleck", responde Beatriz.