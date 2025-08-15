Ahora

laSexta, testigo directo de la devastación de Palacios de Jamuz (León): todo un pueblo reducido a cenizas

El contexto Las calles y casas de esta pequeña localidad leonesa han quedado arrasadas por el fuego. Un equipo de laSexta ha podido entrar en lo que queda del pueblo. Allí, la imagen es de absoluta desolación.

Escombros humeantes tras el incendio en Palacios de Jamuz, León
Casa a casa, el fuego fue ganando terreno en Palacios de Jamuz, en León, hasta convertir este pueblo, de apenas 90 habitantes, en una bola de fuego difícil de parar. Daba igual adónde mirar, solo se veían tejados en llamas y fuego asomando por ventanas y puertas. Lo grabaron, entre la desesperación y el asombro, los propios miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME). "En todos los años que llevo en la UME es la primera vez que estamos en un puto pueblo y se ha quemado entero", reconocía uno de los efectivos.

Entre lágrimas, los vecinos vuelven ahora a su pueblo, que ha quedado reducido a cenizas. "Las llamas venían hacia nosotros", relata Gloria. Ella y Vicente trataron de cortar el camino del fuego y gracias a eso salvaron su casa: "Le prendimos a contrafuego para que cuando legara el fuego ahí que no rebosara para adentro", explican.

La mayoría de las viviendas devoradas por el fuego eran casas de sus padres o abuelos, en desuso, pero con un gran valor sentimental. "No es el pueblo ya, viejo, que tiene que ser así, no puede ser otro", lamenta una vecina. Maitane estaba con su abuela y tuvo que reaccionar rápidamente: "Cogimos una mochila a todo correr y nos fuimos para el polideportivo", recuerda la joven.

Gracias a la intervención de los vecinos, el fuego se quedó a pocos centímetros de la vivienda de Valentina, que asegura que "se libró la casa de chiripa", pero no todos han tenido la misma suerte. Ahora se encuentran con un pueblo hecho escombros en el que ahora trabajan a destajo para intentar recuperarlo cuanto antes. Allí el dolor es compartido por unos recuerdos hechos trizas que tardarán, y mucho, en volver a levantar.

