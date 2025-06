Bea de Vicente, sobre la confesión de Anaís respecto a Ábalos: "Hasta para ser delincuente hay que valer"

"Están los que son el cerebro, los que son fríos y no les tiembla el pulso y los que tienen remordimiento y que se meten aunque no valen para esto", asegura la abogada sobre los temores de Ábalos de acabar en la cárcel.

Anaís, la amiga que estaba con José Luis Ábalos en el registro de su casa, ha relatado a laSexta cómo vivió el exministro las semanas previas al informe de la UCO que le señalaba como uno de los presuntos cabecillas del caso Koldo.

En esas declaraciones, Anaís asegura que Ábalos tenía "miedo de ir a la cárcel" y que estaba obsesionado con la posibilidad de que le grabasen, por lo que el exministro le hacía "hablar en el coche subiendo el volumen a tope de su música" y le hacía esconderse "detrás de los asientos con un edredón".

Beatriz de Vicente ha asegurado en Más Vale Tarde que estas formas de proceder demuestran que esta trama no estaba formada por personas habituales en el ámbito de la corrupción: "Están los que son el cerebro, los que son fríos y no les tiembla el pulso y los que tienen remordimiento y que se meten aunque no valen para esto".

Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales de laSexta, afirma que todos estos testimonios revelan que Ábalos está cada vez más nervioso ante la posibilidad de terminar entrando en prisión.

"Se le ve cada vez peor, preocupado y con mucho miedo a ir a la cárcel, no está en su mejor momento para tirar de la manta", ha concluido Pérez Medina.