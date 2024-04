Tras el triunfo del Athletic Club en la Copa del Rey, en Bilbao se ha desatado una absoluta fiebre por presenciar el primer recorrido de la gabarra del equipo desde hace 40 años. Esto ha llevado a muchos vecinos de la ciudad a poner en alquiler sus balcones y sus ventanas con vistas a la ría a precios que van desde los 300 euros hasta casi los 1.000.

"Yo por ese precio me voy a Martín Berasategui, porque me parece loquísimo", afirma rotunda Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas, donde incluso va un paso más allá y asegura que "yo eso no lo pago ni por Nadal": "Por mi como si pasa en taparrabos", añade.

"No pasa desde hace 40 años y nadie sabe cuándo va a volver a suceder", apunta Tania Sánchez, si bien admite que "yo no pagaría ni un euro". "Estáis hablando de gente que igual ha pagado 5.000 euros en reventa por una entrada de fútbol, paga 700 como postre", sostiene por su parte Iñaki López.