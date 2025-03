Cristina Pardo estalla contra el colegio que ignoró los avisos sobre el cura acusado de agresión sexual: “Me parece un choteo”

Las menores le habría contado a dos maestras del centro lo que les estaba ocurriendo con el capellán. Sin embargo, las profesoras solo le dijeron que "no pasa nada", relata el atestado policial.

El atestado policial sobre el caso del cura denunciado por un presunto delito de agresión a cinco alumnas de un centro en La Moraleja, al que ha tenido acceso laSexta, revela que ya existían advertencias previas sobre su conducta.

"Hubo quejas de varias familias por el hecho de que alguien tan cercano al fundador y con esos antecedentes estuviera en el centro y encargándose de los cursos de primaria e infantil", ha señalado uno de los padres afectados.

Ante estas sospechas, en 2023, hasta ocho familias optaron por sacar a sus hijos del colegio. Además, según recoge el informe, una profesora llegó a advertir a sus alumnos para que no se acercaran al capellán.

La última señal de alarma la habría recibido el colegio hace cosa de un mes. La más directa. Las menores le habría contado a dos maestras del centro lo que les estaba ocurriendo con el capellán. Sin embargo, las profesoras solo le dijeron que "no pasa nada" y que "sus zonas íntimas no se las pueden tocar" y no lo comunicaron a la dirección del colegio.

Tras conocer estas informaciones Cristina Pardo no da crédito y asegura que "si esto es cierto y se confirma me parece un choteo del colegio a los padres. Un reírte en la cara de la gente, una crueldad"