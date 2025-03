Las señales que el colegio ignoró sobre el capellán acusado de agresión sexual a cinco menores: "Son bulos hacia el padre Marcelino"

La dirección del colegio privado cuyo capellán ha sido denunciado por un presunto delito de agresión sexual a cinco alumnas pudo hacer oídos sordos a las quejas de las familias sobre el comportamiento del religioso. Es la conclusión que se puede extraer del atestado policial al que ha tenido acceso laSexta.

"Hubo quejas de varias familias por el hecho de que alguien tan cercano al fundador y con esos antecedentes estuviera en el centro y encargándose de los cursos de primaria e infantil", cuenta uno de los padres.

La labor del padre Marcelino, era la de hacer de guía espiritual, impartir catequesis y vigilar a los niños en los recreos. La primera alarma salta en septiembre de 2022. Cuando el sacerdote llega al centro. Los padres saben que había sido mano derecha de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y un pederasta reconocido.

"Dichas quejas se reiteraron al año de estar el padre Marcelino en el centro y debido a esos hechos y a su permanencia en el mismo llegaron a marcharse alrededor de ocho familias", cuenta uno de los padres de la víctima.

La segunda señal ocurre poco tiempo después, tras un viaje a Francia organizado por el colegio y en el que estuvo presente el padre Marcelino. "Hace años, varios niños y sus familiares se fueron de visita a Lourdes y al parecer, a raíz de ello, ya que algo sucedió ahí, varias familias abandonaron el centro educativo; posteriormente tuvieron conocimiento de que el padre Marcelino había sido expulsado de otro centro escolar, y que además al parecer el padre había estado relacionado con otro varón que había abusado sexualmente de menores de edad", relata una de las madres.

En este caso el padre Marcelino se vio incluso obligado a dar explicaciones en un chat de padres. Tal y como cuenta una madre, "Marcelino contestó en un grupo de padres del colegio que eso era parte de su pasado". Explicaciones que no tranquilizaron a los padres de los alumnos, que elevaron la queja de nuevo a la dirección del centro. La respuesta, según cuenta una madre, fue que "solo se trataba de 'bulos' hacia el padre Marcelino y que ya habían iniciado una investigación y todo era correcto".

Además de estos viajes, el padre Marcelino participaba en los campamentos. Cinco días de actividades en una finca situada en Navacerrada, organizados por los Legionarios de Cristo y a los que asisten todos los veranos niños de entre 1º y 4º de primaria. "Al recoger a su hija del campamento de verano esa misma semana, esta no se quiso despedir del padre Marcelino y después estuvo muy rara, no ha querido volver a ningún campamento ni a dormir fuera de casa", ha declarado una madre.

Así llega la tercera señal y quizás, una de las más claras. La que podría demostrar que parte del profesorado sospechaba al menos del comportamiento del padre Marcelino con los menores. "La dicente quiere hacer constar que hace unos dos veranos, cuando surgieron todas las sospechas en el entorno escolar, estuvo hablando con una profesora de primaria que lleva muchos años trabajando en el colegio. Esta tiene varios hijos e hijas en el colegio y cuando la dicente le preguntó por el padre Marcelino, la profesora le respondió: "Yo a mis hijos les tengo dicho que no se acerquen al padre Marcelino", relata otra madre.

La última señal de alarma la habría recibido el colegio hace cosa de un mes. La más directa. Las niñas le habrían contado a dos profesoras del centro lo que les estaba ocurriendo con el padre Marcelino. Así se lo cuenta según el sumario una de las menores a su padre, quien recuerda que el 13 de febrero de este año se lo contaron a dos profesoras, ambas tutoras de primaria, pero que las profesoras solo le dijeron que "no pasa nada" y que "sus zonas íntimas no se las pueden tocar", advirtiéndoles además de que "no pueden estar solas".

Hasta cuatro señales que se pueden detectar a lo largo del atestado policial. Indicios que habría ignorado el centro durante los últimos tres años. Ahora, según ha podido saber laSexta, estudia personarse contra el Capellán en el caso.