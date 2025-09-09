El corte de Cristina Pardo a Almeida: "No les gustan los insultos a su persona, pero se despotorran de los insultos a los demás"

En su entrevista con José Luis Martínez-Almeida, Cristina Pardo le pregunta en este vídeo por el polémico 'Me gusta la fruta de Feijóo' y le comenta que, en lo que respecta a los insultos, "parecen tener un doble rasero".

Iñaki López y Cristina Pardo tienen la oportunidad de entrevistar a José Luis Martínez-Almeida después de sus polémicas palabras en las que niega que haya un genocidio en Gaza.

El alcalde de Madrid aborda en el vídeo sobre estas líneas las imágenes de Alberto Núñez Feijóo en el que se suma al 'Me gusta la fruta' de Ayuso, que considera "bastante banal". En este sentido, pide "no rasgarse las vestiduras apresuradamente" y opina que "algunos tienen la piel muy fina".

Cristina le recuerda que él fue de los primeros políticos en recibir "insultos horrorosos" y que, en su momento, le dijo a un concejal de Zaragoza en Común que le insultó por su físico que en la política no vale todo.

"Ustedes a veces parecen tener un doble rasero según el cual no les gustan los insultos a su persona, pero se despotorran de los insultos a los demás", le comenta tajante la presentadora de Más Vale Tarde.

Almeida, por su parte, reacciona apelando de nuevo a no "rasgarse las vestiduras" y reivindicando "el respeto en la política".