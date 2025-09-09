'Kalimán', 'El Capitán Trueno', 'Cybersix' o 'Guardian Prime': cada país tiene un superhéroe que dejó huella en generaciones enteras

¿Por qué es importante? Volaban, peleaban contra villanos y salvaban el mundo, pero lo más importante era cómo nos enseñaban a ser mejores personas, a luchar por la justicia y a creer que la paciencia y la valentía también son superpoderes.

Todos tenemos un superhéroe de la infancia que, de alguna manera, nos enseñó a ser un poco mejores. En México, por ejemplo, ese héroe fue 'Kalimán'. Durante 26 años, llegó cada semana a los hogares, con un mensaje simple, pero poderoso: la serenidad y la paciencia son los verdaderos superpoderes. Ahora, 34 años después de su última publicación, sus creadores le dan nueva vida, porque saben que los jóvenes de hoy aún hablan de él con la misma admiración que sus padres.

Cada país tiene su propio héroe que marcó generaciones. En España, hubo un intento de crear un 'Superman'… que, spoiler, no funcionó. Lo que sí perduró fue 'El Capitán Trueno', que enseñaba a los niños de la posguerra valores como la lealtad, la valentía y la lucha por los más débiles.

En Francia, el héroe más recordado quizá sea 'Superdupont', nacido en 1972, más irónico que épico. Su objetivo: burlarse del nacionalismo extremo y la xenofobia, mostrando que incluso un superhéroe puede tener sentido del humor.

En Argentina, la revolución llegó en forma de heroína: 'Cybersix', la primera superheroína trans de la historia del cómic, creada para un ejército perfecto por un científico nazi y que se rebeló contra él para luchar por la justicia. Durante 25 años ha sido un referente de rebeldía, valentía y lucha por lo correcto.

En África, los jóvenes de hoy conocen a los 'Guardian Prime', superhumanos que vuelan y tienen fuerza sobrehumana, sí, pero cuyo verdadero poder es un sentido del deber moral extremo, protegiendo la equidad y la justicia, sin importar raza, clase o país.

Al final, todos estos héroes tienen algo en común: no son solo personajes con poderes espectaculares, son los superhéroes con los que crecimos, los que nos enseñaron valores, nos inspiraron y, muchas veces, nos hicieron soñar con ser mejores. 'Kalimán', el 'Capitán Trueno', 'Cybersix' o los 'Guardian Prime' nos recuerdan que, más allá de los poderes, lo que importa son las lecciones que llevamos con nosotros toda la vida.