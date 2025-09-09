El contexto El dibujo, en el que el magnate mantiene una conversación imaginaria con el que era uno de sus íntimos, fue publicado este lunes por la Cámara de Representantes estadounidense.

El dibujo en forma de felicitación de cumpleaños al pedófilo Jeffrey Epstein se ha convertido en la mayor pesadilla del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump. De hecho, esta prueba de su relación con el exproductor podría ser lo único que puede hacerle perder el apoyo de las bases republicanas más radicales, los llamados MAGA.

Un documento que ha publicado la Cámara de Representantes de estadounidense y que pintó el propio Trump. Se trata de la silueta de una mujer desnuda con la firma del presidente en un lugar estratégico, justo en la zona genital. Las palabras dentro del dibujo son una conversación imaginaria escrita por el republicano con Epstein, multimillonario condenado por prostitución de menores.

En esa conversación, ambos presumen de tener cosas en común, y el presidente cierra diciendo: "Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños y que cada día sea un secreto maravilloso". Ambos fueron muy amigos durante años. Prueba de ello es que el dibujo forma parte de un libro de cumpleaños que sus íntimos regalaron a Epstein cuando cumplió 50, entre ellos el expresidente Bill Clinton.

Epstein se suicidó en prisión en 2019 y el movimiento MAGA insiste desde entonces en la existencia de una lista oculta de clientes del delincuente sexual de menores. Por eso, Trump negó la existencia del dibujo cuando el pasado verano 'The Wall Street Journal' habló por primera vez de él. Tanto le indignó que llegó a demandar al periódico pidiéndole más de 10.000 millones de dólares. Además, insistió en que se trataba de un bulo demócrata.

La felicitación de Trump a Epstein en forma de silueta de mujer amenaza la unidad en las filas republicanas

Ahora, cuando ya no puede negar la existencia del dibujo, dice que es un "tema zanjado", así como que esa firma viendo no es suya. Tanto que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado este martes que apoyan que sea revisada por un perito calígrafo. También ha insistido en que Trump va a ganar el caso en los tribunales.

Pero, ¿es o no la firma del presidente? 'The New York Times' se ha apresurado a compararla a lo largo de los años, y no encuentra ninguna falsificación. De hecho, tal y como se puede comprobar sobre estas líneas, son muy similares. En definitiva, dinamita para Trump dentro de sus propias filas. Sin ir más lejos, un congresista republicano de Kentucky está acusando a Trump de encubrir la famosa lista de clientes de Epstein: "No creo que mis colegas estén felices de encubrir a pedófilos", ha dicho.