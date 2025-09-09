Secuestrado y torturado durante tres días por sus compañeros: el plata o plomo del narcotráfico ya está Cádiz

El contexto La Guardia Civil ha arrestado a ocho personas, mientras que busca a una novena, por haber privado de libertad durante tres días a uno de sus compañeros al que, según él, robaron un cargamento de heroína y cocaína.

Un narcotraficante ha sido detenido en Puerto Serrano, Cádiz, acusado de secuestrar y torturar a un miembro de su grupo durante tres días. El joven, encargado de transportar droga, perdió un cargamento de heroína y cocaína, lo que desencadenó el violento ajuste de cuentas. Tras escapar en un estado deplorable, se refugió en casa de una vecina que alertó a la Guardia Civil. En total, han sido detenidas ocho personas, con un noveno en busca y captura. El caso refleja los riesgos del narcotráfico, donde el dinero fácil a menudo lleva a la cárcel o a la violencia entre compañeros.

Un narco ha sido detenido en la puerta de su casa en el municipio gaditano de Puerto Serrano acusado de secuestrar y torturar a uno de lo suyos. Si bien en las imágenes del operativo de la Guardia Civil no parece muy peligroso, pues fue arrestado a medio vestir, la navaja que tenía cuando no esperaba a nadie da una idea de que sí. Prueba de ello, el ajuste de cuentas con uno de los suyos, al que secuestró y torturó durante tres días. Aunque no hay justificación para hacer algo así, cabe preguntar qué le llevó a hacer.

Según la versión de la víctima, el más joven del clan que hace de mula y el encargado de transportar la droga, el pasado 25 de agosto recoge un cargamento en Sevilla de heroína y cocaína que lleva a su pueblo. Pero, sin darse cuenta, alguien se cuela en la casa y se lo lleva. Entonces, se lo cuenta a los suyos, pero no se lo creen. De esta manera, empieza su pesadilla de tres días durante los que le torturan hasta que consigue escapar en un "estado lamentable". Desde ahí, se refugia en casa de una vecina, que avisa a la Guardia Civil.

El hombre acusado, que aparece sobre en las imágenes sobre estas líneas, sin embargo, no es el único detenido, pues hay ocho en total. De hecho, hay un noveno en busca y captura. Todos son vecinos de Puerto Serrano. Mientras que seis de ellos siguen presos por la gravedad de los delitos, han quedado libres las mujeres de dos cabecillas, porque tienen hijos que cuidar. De hecho, en el vídeo puede verse como un agente de Criminalística recaba pruebas junto a un caballito de juguete.

Está claro aquello que decía Pablo Escobar: plata o plomo. Eso sí, si bien acercarse al narco garantiza dinero a corto plazo, lo normal es acabar en la cárcel o, como en este caso, torturado por tus supuestos compañeros. Tanto que el portavoz de la Guardia Civil de Cádiz, Manuel González, recuerda que que quien "se adentra en este mundo tiene que saber que si bien te puede aportar dinero fácil en un principio, es un mundo de más sombras que luces".