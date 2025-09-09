David Alandete, tras publicarse el dibujo de Trump para Epstein: "Las carreras por la Casa Blanca indicaban pánico"

"Es el tema que más preocupa a Trump y el que más le está pesando en las encuestas", afirma el corresponsal David Alandete, que en este vídeo explica cómo ha caído en la Casa Blanca la publicación de la felicitación de Trump a Epstein.

El Congreso de Estados Unidos ha publicado la felicitación que Donald Trump a Jeffrey Epstein en la que se ve la silueta de una mujer desnuda y su firma simulando el vello púbico. Todo ello, a pesar de que el presidente había negado que existiera.

Más Vale Tarde lo analiza con David Alandete, corresponsal en Washington, que en el vídeo sobre estas líneas explica que en el momento en que el Congreso publicó este documento "las carreras del equipo de prensa por los pasillos de la Casa Blanca indicaban pánico".

A pesar de lo que dice Trump, Alandete señala que este "no es un asunto zanjado, ni mucho menos". De hecho, señala que "es el tema que más preocupa a Trump y el que más le está pesando en las encuestas".

En su opinión, esta situación sería resultado de años en los que Trump ha difundido todo tipo de teorías de la conspiración sobre los archivos de Epstein, que prometió publicar y ahora no puede porque, según le dijo la fiscal general, "su nombre aparece 150 veces".

Para Alandete, "esta carta ha sido un golpe tremendo" para Trump. De hecho, señala que una vez se hizo pública, el presidente no compareció en todo el día, algo según el corresponsal "bastante llamativo" porque suele dejarse ver por todas partes de la Casa Blanca.