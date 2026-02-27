Ahora

Bea de Vicente, sobre los audios del comisario Emilio de la Calle: "Es una inquina, un odio, una crueldad completamente desmedida"

El comisario lleva investigado desde hace casi un año en la Audiencia Nacional, donde la subinspectora interpuso una querella contra él por delitos de acoso sexual y laboral, lesiones, amenazas, agresión sexual y contra la intimidad.

El diario 'El País' ha publicado este viernes grabaciones de la investigación al comisario Emilio de la Calle, investigado por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de acoso laboral y sexual contra una subordinada. Entre las frases que se pueden escuchar en esas grabaciones, hay auténticas barbaridades como: "Te dejo como un trozo de carne, te reviento, ten cuidado", "no vuelvas a tocarme los cojones", "Me quedan ocho meses para putearte y eso se me da muy bien" o "¿Qué hago, te pego? A ver si con el ojo morado".

De la Calle fue cesado hace tiempo de sus funciones como consejero de Interior de Embajada de España en la India. En total, lleva investigado desde hace casi un año en la Audiencia Nacional, donde la subinspectora interpuso una querella contra él por delitos de acoso sexual y laboral, lesiones, amenazas, agresión sexual y contra la intimidad.

En Más Vale Tarde han reproducido algunos de los impactantes audios de este comisario, ante los que Beatriz de Vicente ha dicho tajante: "Lo que estamos escuchando es causa de prisión".

"Yo lo que no entiendo, más allá del posible trastorno sádico de la personalidad, es de dónde nace todo esto, porque es una inquina, un odio, una crueldad completamente desmedida", ha asegurado la abogada.

