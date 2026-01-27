Colmenero, tras el 'no' a la subida de las pensiones: "Si es tan importante, ¿por qué no lo llevas en un decreto que lo apruebe todo el mundo?"

Juande Colmenero reflexiona en este vídeo sobre el 'no' de PP, Vox y Junts al decreto ómnibus que incluía la subida de las pensiones y acusa al Gobierno de "hacer la trampa" para culpar a la derecha.

PP, Vox y Junts votaban hoy en contra del decreto ómnibus del Gobierno y, de este modo, tumbaban la subida de las pensiones que suponía un incremento de 50 euros al mes para los pensionistas.

Mientras Pedro Sánchez acusaba al PP de "tomar a los jubilados como rehenes", desde el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo se reclama abordar las pensiones en un decreto independiente y no junto con otras medidas.

Un "revolcón parlamentario" para el Gobierno, según Raquel Ejerique, que sin embargo "evidencia que hay un PP con Vox y con Junts que votan juntos en lo que es un escudo social". Algo que, en su opinión, "es una baza" para el Ejecutivo.

Juande Colmenero considera que el Gobierno ha hecho "la trampa" con este decreto para desgastar al Partido Popular cuando "va a presentar un decreto solo con pensiones".

"Si es tan importante las pensiones, ¿por qué no lo llevas en un decreto que le dé importancia realmente y lo apruebe todo el mundo?", se pregunta en el vídeo sobre estas líneas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.