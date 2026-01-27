Registro obligatorio, seguro para afrontar indemnizaciones y multas de hasta 800 euros: claves sobre las nuevas normas para los patinetes eléctricos

Los detalles Desde la DGT explican que la norma afecta a millones de usuarios, incluyendo menores, y que el registro se hará online con ficha técnica y número de serie del vehículo.

A partir de ahora, ningún patinete eléctrico podrá circular sin identificar. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que obliga a registrar estos vehículos y contratar un seguro obligatorio de responsabilidad civil. La medida busca proteger a los usuarios y garantizar que las víctimas de accidentes puedan ser indemnizadas. Si no cumples, la multa puede llegar hasta los 800 euros.

¿A quién afecta?

Estas normas se aplican a todos los conductores de patinetes eléctricos, tanto los considerados vehículos personales ligeros como los que entran en la categoría de vehículos de motor, es decir:

Patinetes que pesen más de 25 kilos

Patinetes que superen los 14 km/h

Según la DGT, en España circulan actualmente unos 4 millones de patinetes eléctricos, así que esta medida afectará a muchísima gente.

¿Cómo registrarlo?

El registro se hace a través de la web de la DGT y hay que aportar:

Los datos del titular (si es menor de edad, los del tutor legal)

(si es menor de edad, los del tutor legal) Número de certificado y número de serie del patinete

y del patinete Ficha técnica con las características del vehículo

con las características del vehículo Pago de la tasa administrativa

La etiqueta identificativa

Una vez registrado, el patinete recibirá una etiqueta identificativa con los datos del titular y el número de registro. Esta etiqueta deberá colocarse en un porta-identificador específico que acompañará siempre al patinete.

¿Qué pasa si no cumples?

Circular con un patinete sin registrar o sin seguro puede salir muy caro. Las multas van desde 202 euros hasta 800 euros, dependiendo de la infracción.

Con estas normas, el Gobierno busca regular un sector que ha crecido muy rápido y garantizar que todos los usuarios circulen de manera más segura, además de que cualquier víctima de accidente pueda recibir su indemnización.

