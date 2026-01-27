Los 50 euros de más en la pensión de enero que desaparecen en febrero y podrían volver en marzo: así afecta al bolsillo de millones de personas el veto a la revalorización las pensiones

¿Qué están diciendo? El Gobierno transmite un mensaje de "tranquilidad" a los afectados mientras el PP reclama la tramitación aislada del decreto.

El Congreso de los Diputados ha rechazado la revalorización de las pensiones, marcando la primera derrota electoral del Gobierno en 2026 y afectando a 10 millones de pensionistas. Aunque el aumento del 2,7% percibido en enero está garantizado, los pensionistas volverán a recibir sus pensiones sin la subida del IPC en febrero. Si la medida se aprueba en marzo, el incremento será retroactivo. Las pensiones mínimas y no contributivas también aumentarían significativamente. El Gobierno ha prometido trabajar para proteger los derechos de los pensionistas. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al Gobierno por utilizar a los pensionistas como "rehenes" y ha pedido tramitar la ley por separado.

El rechazo del Congreso de los Diputados este martes a la revalorización de las pensiones ha supuesto la primera derrota electoral del Gobierno en 2026 y deja en vilo a 10 millones de personas que reciben esta prestación, aunque la puerta a una subida queda abierta en una nueva votación que espera celebrarse en marzo.

Pese a que el decreto no ha sido aprobado, la subida del 2,7% que los pensionistas han percibido en enero está garantizada. Es decir, que lo cobrado ya no se les puede quitar. Para un jubilado que, por ejemplo, gane la pensión media, unos 1.510 euros al mes, dicho aumento ha supuesto este mes cobrar unos 50 euros más, quedándose la pensión en 1.560 euros.

No obstante, tras la negativa parlamentaria al decreto, en febrero volverá a cobrar la pensión sin la subida del IPC: 1.510 euros. Asimismo, si en marzo se aprobase dicha subida, ésta tendría carácter retroactivo, por lo que ese mismo pensionista cobraría en marzo casi 1.615 euros (el aumento de febrero y marzo juntos).

De salir adelante la revalorización, en el caso de la pensión contributiva media, se traduciría en un aumento de unos 500 euros anuales. Por otro lado, las pensiones mínimas aumentarían su cuantía entre un 7% y un 11,4%, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital también se elevarían un 11,4%.

Ante esta situación de incertidumbre, el Gobierno ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" a los afectados y ha asegurado que "trabaja intensamente para preservar los derechos de los ciudadanos y cumplir su compromiso inquebrantable con los pensionistas".

Tramitar las pensiones en exclusiva

Sin embargo, no ha informado todavía si redactará un decreto único para la subida de las pensiones como ha reclamado el PP, que este martes ha votado en contra, o negociará con los grupos para conseguir su apoyo. Alberto Núñez Feijóo ha pedido a Pedro Sánchez que tramite en solitario la ley y deje de utilizar a los pensionistas como "rehenes de la inquiokupación".

"El Gobierno quería que los mayores eligieran entre su pensión y su casa", ha afirmado Feijóo a través de X después de que haya decaído en el Congreso el real decreto ley ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones, con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN.

El decreto también contenía medidas como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos, así como la prórroga de la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables, que ha motivado el 'no' de los populares.

Según Feijóo, el PP cree que los pensionistas tienen derecho tanto a su pensión como a su casa y ha recordado que Sánchez tiene su proposición de ley para subir las pensiones registrada desde noviembre. "Que tramite este tema en exclusiva como le ha pedido la Cámara, y deje de convertir a los pensionistas en rehenes de la inquiokupación", ha insistido.

