Ahora

El funeral de Estado, suspendido

Elisa Beni, sobre la asistencia de los reyes a la misa por las víctimas de Adamuz en Huelva: "Es un guantazo en toda regla"

Elisa Beni comenta en este vídeo la asistencia de los reyes a la misa en honor a las víctimas de Adamuz en Huelva y afirma que los familiares de las víctimas "no quieren tener cerca a las personas que pueden ser responsables".

Elisa Beni comenta en este vídeo la asistencia de los reyes a la misa en honor a las víctimas de Adamuz en Huelva y afirma que los familiares de las víctimas "no quieren tener cerca a las personas que pueden ser responsables".

Los reyes Felipe VI y Letizia sí asistirán a la misa en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz que tendrá lugar este jueves en Huelva.

Todo ello después de que se haya decidido posponer el funeral de Estado acordado por la Junta de Andalucía y el Gobierno y previsto para el 31 de enero tras hablar con los familiares de las víctimas.

Para Elisa Beni, esto es "un guantazo en toda regla", ya que según la periodista los relatos están dejando en las familias de las víctimas "la sensación de que algo no se hizo bien".

Por ello, considera en el vídeo sobre estas líneas que los familiares "no quieren tener cerca a las personas que pueden ser responsables de esa dejación".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Una rotura en una vía del AVE en Tarragona obliga a Adif a limitar la velocidad a 80 kilómetros por hora
  2. Óscar Puente justifica ahora que una "renovación completa" no implica el cambio de todas las vías: "Mucho tramo es el original porque se consideró que no era necesario sustituirlo"
  3. Minneapolis estalla por el asesinato de Alex Pretti mientras Trump alaba el "fenomenal trabajo" de ICE
  4. Carlos Mur niega ante el juez ser el autor de los 'protocolos de la vergüenza' y acusa a Peromingo y a una veintena de geriatras de redactarlos
  5. La borrasca Joseph llega a España con fuertes lluvias: alerta roja en Pontevedra y decenas de carreteras cortadas
  6. Alba Flores habla de su familia, el franquismo, el racismo y Antonio Flores: "Necesito darme el permiso de vivir más que mi padre"