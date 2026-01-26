Elisa Beni, sobre la asistencia de los reyes a la misa por las víctimas de Adamuz en Huelva: "Es un guantazo en toda regla"

Elisa Beni comenta en este vídeo la asistencia de los reyes a la misa en honor a las víctimas de Adamuz en Huelva y afirma que los familiares de las víctimas "no quieren tener cerca a las personas que pueden ser responsables".

Los reyes Felipe VI y Letizia sí asistirán a la misa en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz que tendrá lugar este jueves en Huelva.

Todo ello después de que se haya decidido posponer el funeral de Estado acordado por la Junta de Andalucía y el Gobierno y previsto para el 31 de enero tras hablar con los familiares de las víctimas.

Para Elisa Beni, esto es "un guantazo en toda regla", ya que según la periodista los relatos están dejando en las familias de las víctimas "la sensación de que algo no se hizo bien".

Por ello, considera en el vídeo sobre estas líneas que los familiares "no quieren tener cerca a las personas que pueden ser responsables de esa dejación".

