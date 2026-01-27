Ni derecho a voto en las generales ni blindaje para delinquir: los bulos de la ultraderecha por la regularización de migrantes

El contexto El Gobierno va a regularizar a más de medio millón de inmigrantes que viven en España y las reacciones no se han hecho esperar, pero tampoco los bulos.

El Gobierno va a regularizar a más de medio millón de inmigrantes que viven en España y las reacciones no se han hecho esperar, pero tampoco los bulos. De hecho, lo que los representantes de Vox critican de forma pública es lo mismo que los agitadores de ultraderecha difunden de forma falsa.

En concreto, la portavoz de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, aseguraba que esta medida corresponde a una "locura y esta barbaridad que trae el PSOE para mantenerse un rato más en la Moncloa". Todo un bulo que amplifican en redes sociales voceros de los suyos como Vito Quiles que hablaba directamente de "amaño electoral de libro".

Hay otros, sin embargo, que van más allá como el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, el cual ha dicho que estos migrantes regularizados "tendrán derecho a voto en las próximas elecciones generales". Para sorpresa de nadie, se trata de una más de sus mentiras.

¿Por qué? Porque regularizar una situación no da derecho a votar. De hecho, para poder ejercer voto en las urnas es necesario conseguir la nacionalidad española, lo cual conlleva un proceso bastante más largo siendo necesario un mínimo de dos años de residencia legal, que en muchos casos asciende a la década. Así que no, no podrán votar a Sánchez aunque quisieran.

Las mentiras, sin embargo, llegan también desde el Partido Popular (PP). El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha considerado que "lo que es inadmisible es que quien venga a delinquir tenga premio", lanzando la idea de que un extranjero que haya delinquido en múltiples ocasiones sin ser juzgado se beneficiará de esta regularización al no tener antecedentes.

Un supuesto bastante poco probable. Sin ir más lejos el magistrado Joaquim Bosch ha explicado que si bien "puede haber algunos casos muy puntuales, es raro que una persona pueda tener diez procedimientos abiertos y no haya tenido todavía la sentencia de ninguno de ellos".

De hecho, estando regularizado si posteriormente se le condena también puede ser expulsado, puesto que "la regularización no supone un blindaje que impida expulsar a quienes cometan delitos": "Cuando un extranjero es condenado a pena de prisión la consecuencia jurídica es la expulsión de España", ha explicado Bosch a laSexta, dejando claro que el mensaje de Albiol tiene claros tintes xenófobos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.