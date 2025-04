Cinco recetas sin carne para un Viernes Santo de ayuno, de la mano de los chefs de MVT

Es Semana Santa y el cuerpo lo sabe. Tenemos días de descanso y qué mejor actividad para dedicar tiempo estos días que a la cocina. Pero ojo, porque para muchos el Viernes Santo es un día en el que no todo vale. Para muchos, este día es un día de ayuno: no se trata de no comer nada, sino de sólo comer lo necesario. Aunque en la práctica, lo que no se hace en Viernes Santo es comer carne, ni de ternera, ni de cerdo, ni de pollo.

Por eso, desde laSexta.com hemos escogido algunas de las recetas que nuestros cocineros invitados han traído al plató de Más Vale Tarde.

Tartar de tomate y burrata

Esta es una excelente opción para cocinar un Viernes Santo (o para cualquier vegetariano también, si no le añades la anchoa) y, además, obtener todos los beneficios del tomate. Para realizar esta receta de tartar de tomate y burrata del nutricionista Pablo Ojeda, necesitas los siguientes ingredientes: 3 tomates pera

1/2 cebolleta

1 cucharada sopera de pepinillos picados

4 filetes de anchoa

Mostaza

Sal

Pimienta

Aceite de oliva virgen

Vinagre de Módena

Salsa de soja sin gluten

Tomate natural rallado

Burrata

Pan tostado

La receta de tartar de tomate y burrata del nutricionista Pablo Ojeda

Merluza rellena de langostinos

Si bien en Viernes Santo los creyentes no comen carne, sí pueden comer pescado. La siguiente receta es la del estrella Michelin Carlos Maldonado, una receta con sabor a mar. Para elaborar esta merluza rellena de langostinos, necesitas los siguientes ingredientes:

1 merluza (de 1.200 g en 2 lomos)

12 langostinos

3 patatas

2 cebolletas

3 dientes de ajo

100 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

La receta de merluza rellena de langostinos del chef Carlos Maldonado

Croissant con tartar de atún y huevos fritos

María Lo se estrenó en Más Vale Tarde con una receta más que apropiada para los más cocinillas en este Viernes Santo: un croissant con tartar de atún y huevos fritos. Otra receta sin carne (aunque con pescado) que hará las delicias de los más gourmet durante la Semana Santa. Para elaborarla necesitas los siguientes ingredientes:

300 g de lomo de atún rojo de Almadraba

4 huevos

4 croissants de mantequilla pequeños/medianos

1 c. s. de mantequilla

3 c. s. de salsa sriracha

Cebollino fresco

Lima

Aceite de oliva

Aceite de girasol

Sal

Receta de croissant con tartar de atún y huevos fritos de María Lo en Más Vale Tarde

Judías verdes gratinadas

Esta es otra receta también apta para vegetarianos (pero no para veganos), en esta ocasión sin necesidad de retirar ningún ingrediente. Introducir legumbres en la dieta es necesario y hacerlo con esta receta de judías verdes gratinadas es necesario y delicioso. Estos son los ingredientes para elaborar este plato, de Pablo Ojeda:

750 gramos de judías verdes redondas finas

1 cebolla morada

50 gramos de queso rallado especial para gratinar

Bechamel

Aceite y sal

Receta de judías verdes gratinadas del nutricionista Pablo Ojeda

Y de postre... ¡torrijas!

Por supuesto que un buen recetario para Semana Santa no iban a faltar las torrijas. Aunque es el plato estrella de este tiempo, no es fácil hacerlas. Sin embargo, de la mano del chef estrella Michelin Carlos Maldonado todo es más sencillo. Prepara los siguientes ingredientes y ponte manos a la obra con este deleite típico de estas fechas.

Pan duro (rebanadas de unos 3 cm)

Leche (1 litro para 12 torrijas)

Azúcar (300gr)

3 huevos

Anís estrellado

Ralladura de naranja y limón

Canela

Aceite de girasol

Miel (opcional)