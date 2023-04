Existen muchos tipos de vegetarianos: los ovolactovegetarianos, los vegetarianos parciales, los estrictos o veganos, los crudívoros e incluso los llamados frugívoros, es decir existen una amplia red de dietas distintas para una tendencia que cada día se encuentra más en auge. Un estudio británico confirmaba esta teoría, y expresaba que existe un interés creciente por estas dietas sobre todo debido a que la población es más consciente con el impacto medioambiental, la ética actual y las consecuencias para la salud de las dietas cárnicas.

Todavía existe una gran prevalencia de los consumidores de carne en el mundo. Un total del 71% de los encuestados por un estudio de YouGov son consumidores actuales de carne en Reino Unido. Tan solo un 29% tienen otras dietas. Entre estas dietas las más popular de la encuesta es el flexiterianismo, con un 14% de popularidad entre los encuestados. Otras como el vegetarianismo solo cuentan con un 5% y los pescetarianos, veganos y otros no llegan al 3%, con datos pertenecientes a enero de 2023.

El vegetarianismo tiene una multitud de vertientes y diversidad de dietas, incluso la del veganismo, que a diferencia de lo que se cree, no es un régimen opuesto al vegetarianismo sino una tendencia más estricta y que se opone al consumo de ciertos productos, tal y como explica la organización V-Mark. Los veganos nacieron con el objetivo de diferenciarse del vegetarianismo y su alimentación basada en productos de origen animal como la leche y el huevo, que son los más típicos. Mientras que el vegetarianismo se centraba en la exclusión de productos cárnicos exclusivamente, el veganismo se convertiría en la tendencia que rechazaría cualquier producto que viniera de un animal.

A diferencia de lo que se piensa comúnmente el vegetarianismo no es una dieta estricta que no permite ciertas modificaciones, al igual que el veganismo, pero es importante respetar ciertos principios. El vegetarianismo considera sagrada la vida de todos los seres vivos y se opone rotundamente a sacrificar animales cuando existe otras opciones de alimentación. El veganismo, por otra parte, no solo se centra en la no alimentación de productos animales, sino que también combate contra la crueldad hacia los animales, tanto para su consumo como para la elaboración de productos no alimenticios tales como artículos textiles, accesorios, cosméticos u otros productos testados en animales, explica la organización certificadora de productos veganos.

¿Cuáles son los distintos tipos vegetarianos que existen?

Existen una multitud de posibilidades y de dietas, hasta ocho confirmadas que tienen sus propias creencias y planes dietéticos. No obstante, todas ellas excluyen la carne en la mayoría de los casos o al menos lo intentan todo lo posible, según ha informado la organización 'Become a Vegan'. Existen estos tipos:

Veganos : Aquellos individuos que no pueden comer ni obtener productos de origen animal sin excepciones. Evitan comer carne, pollo, pescado y derivados de los animales como los huevos, los productos lácteos y la miel.

: Aquellos individuos que no pueden comer ni obtener productos de origen animal sin excepciones. Evitan comer carne, pollo, pescado y derivados de los animales como los huevos, los productos lácteos y la miel. Crudiveganos : es una dieta que plantea el consumo de alimentos crudos , vegetales, semillas, leche y huevos de los cuales entre el 50 y el 10% de ellos deben estar crudos.

: es una dieta que plantea el consumo de , vegetales, semillas, leche y huevos de los cuales entre el 50 y el 10% de ellos deben estar crudos. Flexiterianos : son vegetarianos que en ocasiones especiales se permiten comer carne .

: son vegetarianos que en ocasiones especiales se permiten . Pollotarianos : son las personas que evitan comer carne roja pero sí comen pollo, pescado, huevos y productos lácteos.

: son las personas que pero sí comen pollo, pescado, huevos y productos lácteos. Pescetarianos: son las personas cuya dieta excluye carne pero sí incluyen pescados en su dieta

son las personas cuya dieta excluye carne pero sí incluyen pescados en su dieta Lactoovovegetarianos : son aquellos que evitan comer carne roja, pollo y pescado pero que sí se alimentan de huevos y productos lácteos.

: son aquellos que evitan comer carne roja, pollo y pescado pero que Lactovegetarianos : son las personas que sí se alimentan de productos lácteos.

: son las personas que sí se alimentan de productos lácteos. Ovovegetarianos: la gente que practica esta tendencia no puede comer ningún producto animal salvo los huevos.

También existen otras dietas que no son muy frecuentes pero que también se pueden tener en cuenta dentro de estas vertientes del vegetarianismo:

Frugívoros : siguen la dieta basada en el consumo de futas y semillas , además del ajo, limón y cebolla y en donde asumen que durante las primeras etapas de la vida de los seres humanos, estos solo comían futa según explica en un artículo académico Juan Pablo Cayllante.

: siguen la dieta basada en el consumo de , además del ajo, limón y cebolla y en donde asumen que durante las primeras etapas de la vida de los seres humanos, estos solo comían futa según explica en un artículo académico Juan Pablo Cayllante. Vegetarianismo parcial : donde se come cantidades muy pequeñas de carne de aves y pescado.

: donde se come cantidades muy pequeñas de Lactocerealianos : aquellos que basan su nutrición en alimentos de origen lácteo y en cereales

: aquellos que basan su nutrición en alimentos de origen lácteo y en cereales Granivorianos: son veganos que además de no ingerir productos de origen animal basan toda su dieta en la ingesta de granos.

¿Cuál es el origen del veganismo y del vegetarianismo?

El origen del veganismo surgió en 1940 gracias al inventor Donald Watson para diferenciarse el vegetarianismo. Según explica la organización Info Agro, el veganismo apareció como un movimiento político a favor de los derechos de los animales y se practica con la convicción de muchos preceptos morales en contra de la crueldad animal.

No obstante, ya en la Antigua Grecia se practicaba un protoveganismo, que se parecía mucho al vegetarianismo y que se ha extendido a otras culturas. Algunos estudiosos como Pitágoras y otros vegetarianos como Platón no comían carne animal porque interfería con sus creencias religiosas, y es que en el caso griego se pensaba su sistema de creencias se basaba en la transmigración de las almas, es decir, una especie de reencarnación que también podía pasar por otros seres animales, por lo que alimentarse de animales podía significa para ellos que se estaban alimentando de un alma humana y por eso lo aborrecían, tal y como concluye Alberto Bernabé en un artículo académico.