Qué cosas no se pueden hacer en Viernes Santo (algunas, aunque no seas creyente)

Para los creyentes, la Semana Santa es sagrada y el Viernes Santo, aún más. Hay una serie de cosas que no se pueden hacer este día, pero también hay otras que incluso sin ser practicante no vas a poder hacer.

Que la Semana Santa es absolutamente sagrada para la Iglesia católica es obvia, pero la tradición cristiana afecta mucho más a la vida común, incluso de los no creyentes, de lo que uno puede pensar. Gran parte de los festivos recogidos en el calendario laboral de Españatienen su origen en la religión, como la Navidad, e incluso las fiestas de algunas comunidades autónomas, como la del 9 de noviembre de Madrid, que se dedica a la Virgen de la Almudena.

Por supuesto, lo mismo ocurre con los festivos de Semana Santa: mientras que el Viernes Santo es fiesta en todo el país, el Jueves Santo lo es en algunos sitios y el Lunes de Pascua, en otros. El Viernes Santo es una de las fechas más importantes dentro de la Semana Santa en la tradición cristiana. Se conmemora la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo y, entre los fieles, se 'celebra' como un día solemne y de recogimiento, más que como un día de fiesta. ¿Por qué? Porque los cristianos recuerdan el sacrificio que Jesús, según la Biblia, hizo por la humanidad.

Así pues, hay una serie de cosas que los creyentes no pueden hacer en Viernes Santo:

En Viernes Santo, no hay misa

El Viernes Santo, a diferencia de otros días de la Semana Santa (o de otros viernes comunes), no se celebra la Eucaristía. En su lugar, se realiza una liturgia especial que incluye la lectura de la Pasión según el Evangelio de San Juan, la adoración de la cruz y la comunión con hostias consagradas el día anterior (Jueves Santo).

En Viernes Santo no se puede comer carne roja

Para la Iglesia católica, el Viernes Santo es un día de ayuno. Esto no quiere decir que no se pueda comer, pero sí que sólo se debe comer lo necesario y, desde luego, los creyentes no comen carne roja e incluso algunos, nada de carne. Se trata de un signo de penitencia. Sí se puede comer, por ejemplo, pescado, ya que es símbolo de humildad y sencillez.

En Viernes Santo, no hay grandes celebraciones

El Viernes Santo es un día de silencio, de luto, una jornada marcada por el dolor. Los templos suelen estar sobrios, sin adornos, y muchas veces el altar está completamente desnudo. A los creyentes se les invita, en este día, a reflexionar sobre el sufrimiento, el perdón y el amor que, según la tradición cristiana, llevó a Jesús a entregar su vida por los demás. Así pues, la Iglesia desaconseja que en Viernes Santo se celebren fiestas, se recurra a música fuerte o se realicen actividades ruidosas. Eso no implica que no se puedan hacer. Se trata de una indicación para los creyentes.

En Viernes Santo se aconseja trabajar poco

Aunque en toda España es un día festivo, hay muchas personas que trabajan. Ahora bien, siendo estrictos, la Iglesia católica siempre ha relacionado el Viernes Santo con un día en el que no se debe trabajar en exceso ni realizar actividades consideradas 'mundanas'. Históricamente, en este día se evitaba realizar trabajos pesados o tener distracciones materiales, aunque esta tradición ha ido cambiando con los años.

Lo que nadie puede hacer en Viernes Santo

Si bien todo esto son indicaciones para los creyentes, hay algo que no se debe hacer en Viernes Santo: se trata de casarse por la Iglesia. En España son muchos los matrimonios que se celebran por lo civil, pero sigue habiendo muchos matrimonios religiosos, incluso entre personas que no son especialmente practicantes (aunque sí han de estar bautizadas).

Por norma general, la Iglesia no realiza matrimonios en Viernes Santo, ni tampoco en Sábado Santo. Según explicó el sacerdote Pierre-Marie Castaignos a 'Aleteia', no se recomienda casarse en Semana Santa porque de alguna manera supone "desplazar a la Semana Santa, en la que la Iglesia revive los acontecimientos de la Pasión de Cristo", con una acto que tiene "carácter festivo".

Siendo estrictos, "el único día del año en el que no te puedes casar es el Sábado Santo, porque no hay celebración ese día en las iglesias", aclara, aunque es altamente improbable que se realicen bodas en Viernes Santo. Por lo general, en estos días tampoco se realizan bautizos ni confirmaciones, aunque sí se permite la confesión y la unción de enfermos en casos urgentes.