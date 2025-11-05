Carmen Morodo, sobre la jueza de la DANA: "Su objetivo es cercar a Mazón"

Nuria Ruiz Tobarra ha citado a declarar al dueño de El Ventorro. Estas pesquisas, según la periodista, tienen el objetivo de recabar toda la información necesaria antes de tener que elevar la causa.

Carlos Mazón ha anunciado que quiere comparecer en la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts Valencianes. Como señala Marina Valdés, comparecería el próximo martes, 11 de noviembre, algo que no estaba previsto.

"Quiere dar cuenta de las actividades que se han llevado a cabo para la reconstrucción de ese día", indica la reportera. "Ese día, sin embargo, sí que estaba prevista la comparecencia de Pedro Sánchez y varios ministros que ya han dicho que no van a ir", añade.

Nuria Ruiz Tobarra, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que lidera la investigación judicial sobre la DANA, además ha expuesto que va a citar como testigo al dueño de El Ventorro, el restaurante en el que Carlos Mazón comió el 29 de octubre del pasado año.

Carmen Morodo expone que la jueza de la DANA, "está buscando cercar a Mazón". "Conseguir toda la información necesaria antes de tener que deshacerse de la causa porque la tiene que elevar en la medida que él está aforado", señala la periodista.

"Las pesquisas que está haciendo, las citaciones, colocar el foco en el presidente en funciones, tiene ese objetivo", añade. Morodo considera "muy difícil" que, al final, "se deriven responsabilidades penales porque lo hemos vivido con otras tragedias". "Pero sentarle en el banquillo y que la causa siga adelante es en lo que está", concluye.

