Alfonso Pérez Medina relata cómo ha sido su declaración en el Supremo: "No ha sido nada agradable"

El periodista de laSexta asegura que la defensa de González Amador ha "apretado" y ha incidido en "detalles que afectan al secreto profesional".

El periodista de laSexta, Alfonso Pérez Medina, ha relatado en Más Vale Tarde cómo ha sido su declaración de este miércoles en el juicio al fiscal general del Estado y ha afirmado que no ha sido "nada agradable".

Pérez Medina ha acudido como testigo, tras haber sido el primero en publicar la noticia de que fue la defensa de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, la que propuso un acuerdo por dos delitos fiscales a la Fiscalía, y no al revés.

El periodista consiguió el contenido de los mails, el de la propuesta de acuerdo enviado por el abogado Carlos Neira, y la respuesta del fiscal Julián Salto, a través de tres fuentes.

En este sentido, ha contado que la defensa del novio de Ayuso ha "apretado" para intentar que el periodista rompiese el secreto profesional y revelase detalles de sus fuentes.

"El abogado de González Amador es el que ha monopolizado prácticamente el interrogatorio. Quería detalles que afectaban al secreto profesional como saber a qué hora exacta accedimos al correo electrónico de su cliente, en qué circunstancias… Yo me he acogido al derecho profesional, pero sí que he dicho que a través de tres fuentes distintas tuvimos el contenido de ese correo", ha subrayado.

Pérez Medina se ha mostrado incómodo con las preguntas del abogado sobre si tuvo acceso "al literal o al contenido" del correo. "A mí para dar una información me parece prescindible", ha recalcado.

Para el periodista, la clave está en si la revelación de secretos está en el literal del correo o en el contenido. En este sentido, ha defendido que la primera información que publicó laSexta "dimos lo esencial, que la propuesta de conformidad parte de la defensa de González Amador".

"Según fue transcurriendo la noche, como la noticia fue creciendo, fuimos aportando el resto de detalles que teníamos, incluido el literal de los dos correos electrónicos", ha añadido.

