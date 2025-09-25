Carlos E. Cué: "Sánchez tiene un problemón con el asunto de su mujer y su hermano, pero está convencido que serán absueltos"

El miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en una rueda de prensa desde Nueva York, que "la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes". Para el periodista Carlos E. Cué "sensación que dio es de estar muy tranquilo con lo que ha pasado estos días".

"La verdad acabará imponiéndose. Y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes", sentenció el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa en Nueva York y posterior a la Asamblea General de la ONU. Así de tajante se ha mostrado el líder del Ejecutivo hablando sobre los casos judiciales que a su hermano, David Sánchez, y a su mujer, Begoña Gómez.

Este jueves en Más Vale Tarde, hemos conectado con el periodista Carlos E. Cué, que estuvo presente en el momento en el que Sánchez pronunció estas contundentes palabras. Según ha contado, "ayer era un día delicado para Pedro Sánchez", pues se habían dado nuevos pasos judiciales sobre sus familiares "que esto es un problemón para el Gobierno".

Pese a ello, el periodista asegura que la "sensación que dio es de estar muy tranquilo con lo que ha pasado estos días". No por las decisiones de la Justicia española; sino por sus logros en la ONU ante el genocidio en Gaza y por el discurso del rey Felipe VI. Acciones que están teniendo mucha repercusión internacional positiva.

Pero para Cué, "Sánchez tiene un problemón con el asunto de su mujer y su hermano, pero está convencido que serán absueltos". El entorno de Sánchez, dice, no consideran que sea un "asunto definitivo" pues confían en que todo se esclarecerá y se les absolverá.