Sánchez, sobre los casos judiciales de su entorno: "La verdad acabará imponiéndose. Mi hermano y mi mujer son inocentes"

"Mi hermano y mi mujer son inocentes". Así de tajante se ha mostrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los casos judiciales que afectan a su hermano, David Sánchez, y a su mujer, Begoña Gómez.

En una rueda de prensa en Nueva York posterior a la Asamblea General de la ONU, el jefe del Ejecutivo se ha pronunciado sobre la última decisión del juez Peinado, quien este miércoles ha propuesto juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular.

Hace apenas dos semanas, la mujer del presidente del Gobierno declaró ante el juez Peinado por un presunto delito de malversación de caudales públicos en la contratación de Cristina Álvarez, respondiendo únicamente a las preguntas de su abogado y asegurando que su asistente solo la ayudó "esporádicamente" con emails de su cátedra porque era su "amiga". Álvarez, por su parte, se negó a declarar.

Fue la cuarta comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado, quien le atribuye cinco delitos -tráfico de influencias, corrupción entre particulares, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación-. En esta pieza separada, se analiza su labor al frente de la Cátedra Extraordinaria de Trasformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.

En el caso de David Sánchez, la Audiencia de Badajoz ha confirmado este martes el procesamiento de David Sánchez y de los otros diez investigados por prevaricación y tráfico de influencias, después de desestimar el recurso de apelación interpuesto por el hermano del presidente del Gobierno.

"El tiempo pondrá las cosas en su sitio. La verdad acabará imponiéndose. Y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes", ha dicho Sánchez al ser preguntado por las causas que afectan a su entorno familiar.

De esta manera, el jefe del Ejecutivo ha señalado que cuando se demuestre esa inocencia, confía en que tenga la misma repercusión mediática que lo que está planteando ahora el juez Peinado al frente de la investigación a su mujer.

Además, Sánchez ha aprovechado la ocasión par contestar a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que ha dicho que Sánchez no se merece el acta de diputado, subrayando que, en democracia, quienes deciden quiénes son los diputados y el presidente del Gobierno son los ciudadanos con su voto, "no él con sus insultos".