Una camarera, a la gente que hace 'simpas': "Que tengan vergüenza, a nosotros nos toca pagar la cuenta"

Después del 'simpa' que ha sufrido un mesón de Jerez, Javier Bastida ha salido a la calle para preguntar a camareros y clientes si este tipo de acciones son habituales.

Un mesón de Jerez, en Cádiz, han sido víctimas de un 'simpa'. Como explica Iñaki López, y se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, "unos individuos se sientan en una mesa alejada de la puerta, piden un montón de comida y, en un momento dado, deciden hasta pedir una chuleta más".

Al acercarse el camarero a la cocina para dar la comanda, deciden huir. "Primero escapa uno, que va a por el coche, y después se escapan los otros dos a la carrera", indica López. El propietario, dado que ha sufrido otros 'simpas' anteriormente, ha decidido publicar el vídeo en redes sociales para así poder identificar a los culpables.

Javier Bastida se ha acercado a varios bares y restaurantes para ver si los 'simpas' son habituales. Una camarera le cuenta que ha sufrido muchos 'simpas'. "Vigilan que tú estés liada con los clientes y se van", explica. Ella, en cuanto lo detecta, sale para intentar pillarlos y hacerles pagar.

Una cliente cuenta al reportero que ella nunca ha hecho un simpa, pero un amigo suyo sí. Explica a Bastida que el método fue "salir por la puerta". "Me cogió de la mano y me dijo corre", añade. Una camarera explica que cuando les hacen un 'simpa' deben pagarlo ellos. "Que tenga un poco más de vergüenza", dice ante la cámara, "a nosotros nos toca pagarles la cuenta".

Otra señora cuenta que ella hizo "medio 'simpa'". "No me cobraron unas carnes y salimos corriendo", explica a Javier. Un camarero explica que es habitual que la gente haga 'simpas' y que si la cuenta es muy alta deben pagarlo los trabajadores.