Carlos E. Cué, tajante: "La idea de que manifestarse contra la masacre en Gaza es ser antijudío, es ridícula"

El periodista ha calificado de "despropósito" que se transmita la idea de que cualquier persona que se opone a Netanyahu es "antisemita". "Esto es algo que cualquier judío desmiente en 30 segundos", ha asegurado.

Carlos E.Cué ha señalado que Isabel Díaz Ayuso "dirige bastante" el ambiente de la derecha, destacando que la idea que están extendiendo de que manifestarse o protestar contra la masacre en Gaza es ser "antijudío" es "ridícula".

"Es complicado de entender si no es por un exceso y una polémica", ha asegurado, destacando que hay muchos judíos en el mundo y una división con mucha gente que está "radicalmente en contra de Netanyahu" y a favor de la solución de los dos Estados.

"Hay muchos judíos que dicen que esto es un delirio que atenta contra la capacidad de Israel de vivir en paz", ha recordado.

De esta forma, ha dejado claro que transmitir la idea de que cualquier persona que se opone a Netanyahu es antisemita es "un despropósito" que cualquier judío desmiente en 30 segundos.

