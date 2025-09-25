Responde a Garamendi
Pilar Velasco: "Los jóvenes son mano de obra barata y es el empresario quien decide cuándo dejan de aprender, casi siempre tarde"
Pilar Velasco reacciona en este vídeo a las palabras de Antonio Garamendi, que hoy aseguraba que los jóvenes quieren ser como Nadal, pero trabajando pocas horas: "No piden sueldazos, sino que no se les contrate por debajo del SMI".
Antonio Garamendi ha dejado unas polémicas declaraciones en las que asegura que los jóvenes quieren ser como Rafa Nadal, pero trabajando pocas horas.
En el vídeo sobre estas líneas, Pilar Velasco responde al presidente de la CEOE y afirma que "hay una tendencia de que los jóvenes son mano de obra gratis porque tienen que aprender".
La periodista apunta que son precisamente los empresarios los que deciden "cuándo deja de ser ese joven mano de obra barata y cuando ha dejado de aprender", algo que, añade, "suele ser muy tarde si no pones legislación de por medio".
Para Pilar, Garamendi se ha expresado "como si estuviera en su casa o en un bar" y opina que es "lógico" que los jóvenes "pidan cada vez condiciones más dignas". En este sentido, recuerda que "tampoco están pidiendo sueldazos, sino que no les contraten por debajo del salario mínimo o que si trabajo 7 horas no puedo hacer turnos de 15".