Cristina Almeida, sobre la condena al fiscal general: "Me parece impresentable. La Justicia está perdiendo todo poder"

El Tribunal Supremo ha condenado a García Ortiz como autor de un delito de revelación de datos reservados. Un fallo con el que la abogada se ha mostrado muy crítica.

Cristina Almeida se ha enterado en directo de la condena al fiscal general del Estado. La abogada estaba a punto de conectar con Al Rojo Vivo cuando Antonio García Ferreras ha comunicado en el programa el fallo de la sentencia. Las cámaras han podido captar su reacción. Como se ven en las imágenes, Almeida no puede disimular su estupor ante el resultado. "¡Qué horror!", afirma, "terrible".

"Era la impresión que me dio", comenta la abogada, tras ver las imágenes. Cristina explica que estaba saliendo de otro acto e iba a conectar con el programa para hablar de otro tema. "De verdad, no tengo cargo público, no tengo que decir que acato la sentencia, al revés, la impugno", expone.

La abogada se muestra muy crítica y afirma que considera que la sentencia "es impresentable". "Sé que la justicia está perdiendo ya todo poder y que, en este momento, se ha convertido ya en la que está haciendo la política de este país", añade.

"¿La división política ha llegado a la justicia?", pregunta Iñaki López. "Absolutamente", sentencia Almeida. "Lo que faltaba es el fallo de una sentencia sin la sentencia", afirma, "que tengan que ir tan deprisa que no la puedan ni escribir...", critica, "parece un poco duro". "Estoy hecha polvo", concluye, "confío en la justicia, pero, ahora, para nada".

