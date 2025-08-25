Un bombero forestal, sobre el personal sin experiencia que quiere contratar CyL: "Un conato de incendio para ellos sería un peligro"

Román García, bombero forestal de Castilla y León, ha pedido dos veces acabar sus vacaciones e incorporarse a la extinción de los incendios, sin respuesta. Cree que la denuncia de Mañueco de falta de medios es "un intento de utilización política".

laSexta ha tenido un acceso a un chat de bomberos de Castilla y León donde muchos de ellos se muestran indignados por estar de brazos cruzados en su base a pesar de solicitar, sin respuesta, actuar frente al descontrolado incendio de Jarilla.

Román García es uno de esos bomberos forestales de Castilla y León que, a pesar de haberse ofrecido hasta en dos ocasiones a dejar sus vacaciones para incorporarse a las tareas de extinción, no ha obtenido respuesta: "A día de hoy siguen sin ponerse en contacto conmigo, de hecho la prueba es que estoy aquí", comenta.

Tras escuchar al presidente de su comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, criticar la falta de medios y exigirlo a Europa, recuerda que la responsabilidad y competencia "exclusiva" en incendios forestales es de las comunidades autónomas y que, al ver que "no se echa mano de los recursos disponibles", interpreta que se trata de "un intento de utilización política de algo que no se ajusta a la realidad".

En relación a los anuncios aparecidos en webs como Infojobs, donde se buscaba incluso a bomberos sin experiencia para la extinción de incendios, Román lo denomina "dispositivo Frankenstein" al tratarse de partes diferentes empresas tanto privadas, como semipublicas o instrumentales como Tragsa, además de convenios de la Junta de Castilla y León sin cohesión.

"Les da igual el perfil de la gente que se va a enfrentar a un incendio", comenta Román, para el que "incluso un pequeño conato de incendio, para esas personas sería un peligro para su integridad". No solo para ellos, sino que también explica Román que afectaría a sus compañeros y todo el operativo, "que tendría que estar más pendiente de ellos que del propio incendio".