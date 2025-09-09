Benjamín Prado: "En el PP hay gente que no se ha enterado de que hubo un genocidio en España, como para ver lo de Israel"

En Más Vale Tarde, Benjamín Prado da a conocer su opinión sobre las diferentes posturas que están tomando los miembros del Partido Popular respecto a Gaza y el genocidio que está cometiendo Israel.

Casi dos años son los que lleva Israel cometiendo un genocidio en Gaza. En este periodo de tiempo han asesinado a más de 64.500 palestinos, han reducido sus hogares a escombros y han impuesto el hambre en toda la población.

En este tiempo, el Partido Popular todavía no tiene claro si lo que está pasando en Gaza es o no un genocidio. Dentro del PP se encuentran distintas sensibilidades ante la masacre en la Franja: mientras Feijóo prefiere mantenerse en la equidistancia, otros, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguran que los palestinos no están viviendo un genocidio.

Otros rostros, como el de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, sí han condenado la "barbarie y el horror" de la situación.

"En el PP hay gente que todavía no se ha enterado de que hubo un genocidio en España, como para ver lo de Israel", comenta Benjamín Prado tras escuchar las opiniones de algunos populares.