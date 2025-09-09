La flotilla, atacada por un dron
Antonio Maestre, tajante: "Es de aurora boreal pensar que hay alguna posibilidad de una misión de la ONU en Gaza"
Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, pide que una coalición de estados intervenga militarmente para proteger a los gazatíes. "Es tan absurdo y ridículo que no estoy ni a favor ni en contra", afirma Antonio Maestre.
La 'Global Sumud Flotilla' que navega con destino a Gaza con alimentos, bebida y medicamentos ha sido atacada por un dron. El ataque provocaba un aparatoso incendio en el barco que lidera la flotilla, si bien no resultó nadie herido.
El suceso ha provocado todo tipo de reacciones, entre ellas la de Compromís. Uno de sus diputados, Alberto Ibáñez, asegura que España debería pedir a la ONU que una coalición de diferentes estados pudiera intervenir militarmente para defender a los gazatíes.
Antonio Maestre se muestra tajante sobre esta propuesta y sostiene que "no estoy a favor de las cosas que no se pueden producir": "Es completamente de aurora boreal pensar que hay alguna posibilidad de que haya una misión de la ONU en Gaza".
El periodista afirma que "es tan absurdo y ridículo que no estoy ni a favor ni en contra" y lo sitúa a la misma altura que decir "vamos a invadir Estados Unidos y a derrocar a Donald Trump".
Sobre el ataque a la flotilla, Maestre recuerda que en 2010 "Israel asesinó a 10 personas en una flotilla de la libertad".