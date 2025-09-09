Elisa Beni: "Somos mejores porque Mar Flores y mujeres como ella decidieron ser libres y sacar a este país de ese pozo de caspa"

Elisa Beni reflexiona en este vídeo sobre cómo ha evolucionado la sociedad española desde el machismo de los 90, del que Mar Flores fue una de sus grandes víctimas, hasta hoy en día.

Mar Flores fue ayer la invitada de 'El Hormiguero', ocasión que aprovechó Pablo Motos para poner en evidencia los terribles ataques machistas que sufrió la modelo en los años 90, cuando estaba en la cúspide de su fama.

Flores afirmaba en el programa que en aquella época se sintió denigrada, acusada y señalada hasta el punto de que incluso intentó quitarse de en medio.

También explicaba que en esos años fue una mujer avanzada a su tiempo porque vivía su vida con libertad y sin hacer daño a nadie.

Iñaki López celebra en el vídeo sobre estas líneas que, 30 años después de aquello, "hemos aprendido y lo hacemos manifiestamente mejor". Elisa Beni le responde y añade que "somos mejores porque Mar Flores y muchas mujeres como ella decidieron ser libres y sacar a este país de ese pozo de caspa".