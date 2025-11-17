Ahora

Memorias de Juan Carlos I

Beatriz de Vicente, sobre si hay delito en las palabras del emérito sobre Franco: "Está en el límite"

Se ha solicitado que se multe a Juan Carlos I debido a los elegios que ha dedicado al dictador Francisco Franco en sus memorias, 'Reconciliación'. Este afirma, entre otras cosas, que respetaba al dictador y que tenía con él una relación "filial".

Las memorias del rey Juan Carlos I siguen generando polémica y es que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha solicitado al Gobierno que se multe al rey emérito tras los elogios que dedica a Francisco Franco en su libro, 'Reconciliación'.

Juan Carlos I, en su libro, afirma, por ejemplo, que él "respetaba enormemente" al dictador y "apreciaba su inteligencia y su sentido político". Además, no permitía que Franco fuera criticado en su presencia. El emérito cuenta también que tenía una relación "filial" con el dictador.

Sobre si existe la posibilidad de que esa multado, Beatriz de Vicente expone que "roza el límite". "Él está hablando 'te quiero como un padre, nadie te derrocaba'", indica la abogada. De Vicente indica que se debe aplicar la ley "a tenor literal de la misma".

"¿Es esto enaltecimiento de un dictador o es el recuerdo de aquel que habla del que fue su padre, pese a que, para muchos, fuese un tirano?", pregunta Beatriz. "Le da ser el último abonado de la Fundación Francisco Franco antes de su deceso", responde Iñaki López. Antonio Maestre considera que las afirmaciones del emérito no es un enaltecimiento de la dictadura. "Yo tampoco lo veo", concluye de Vicente.

