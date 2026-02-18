Beatriz de Vicente, tras el complicado rescate de un caballo: "Tengo un seguro para mis cuatro burros por si ocurre esto"

En Pinoso un equino ha caído en el interior de un pozo por causas que se desconocen. Al animal ha tenido que ser rescatado por los bomberos, que han necesitado una retroexcavadora y una grúa para ello.

En Pinoso, Alicante, se ha llevado a cabo un complicado rescate de un caballo que ha caído en un pozo. Leo Álvarez cuenta que los bomberos tardaron cinco horas en poder sacar al animal y que recurrieron a una retroexcavadora para poder hacerlo.

El periodista explica que el animal metió, primero, una de sus patas en el pozo, pero, finalmente, terminó cayendo por completo en ese pozo. "Es un pozo donde hay bastante agua y se tienen que meter los bomberos dentro para colocarle un arnés", explica Álvarez.

Con la retroexcavadora hicieron el agujero más grande y, con una grúa, pudieron, finalmente, levantar al caballo, ayudándolo a salir del pozo. Beatriz de Vicente cuenta que ella tiene cuatro burros, pero, en su caso, ha contratado un seguro para sus animales.

"Si esto ocurre y los bomberos terminan diciendo que el animal se ha escapado y que es responsabilidad tuya el rescate, al menos que el seguro lo cubra", indica la abogada. "Igual tienes que pagar un dineral a los bomberos porque fíjate el despliegue...", señala Iñaki López.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.