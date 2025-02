Beatriz de Vicente asegura que Willy Valadés le da "penita": "Es una historia triste, la mires por donde la mires"

Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga, comenta en Más Vale Tarde el caso de Willy Valadés, colaborador de la COPE, a quien el juez va a procesar por un delito de estafa agravada continuada y, a su padre, por blanqueo de capitales; después de que se inventara un tumor y engañara a sus compañeros, a los que logró sacar casi medio millón de euros debido al pronóstico rarísimo y el tratamiento carísimo que tenía su enfermedad.

La abogada asegura que le da "penita": "Da penita porque, ni siquiera como estrategia, salvo que lleve a un perito y le vea un médico forense que confirme que tiene una pérdida de capacidad cognitiva. Es una estafa efectiva. Es una historia triste por donde la mires".

El que fuera colaborador de la COPE reconoció en una entrevista con 'Y ahora Sonsoles' que se había inventado la enfermedad: "Me inventé una enfermedad que no tenía. Me pasa muchas veces, que tengo un trastorno, entonces yo me creí la enfermedad porque ya estaba agobiado".

Se la creyó porque "tenía dolores de cabeza, de espalda, no dormía". "Al mirar en internet los síntomas que tenía, dije 'tengo un tumor'", reconocía.

"Es penoso", espeta Cristina Pardo al escuchar las declaraciones de Willy Valadés. En contrapartida, Beatriz de Vicente asegura que le da "penita" y explica que Valadés podría enfrentarse a "entre seis y ocho años de cárcel" por estafa agravada continuada, ya que la prolongó en el tiempo.