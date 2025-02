Cristina Pardo, a Bea de Vicente: "Ha dicho 'me voy a callar', no perdamos oportunidad de tomarlo al pie de la letra"

Iñaki López arranca Más Vale Tarde saludando a los colaboradores de hoy, entre ellos Gonzalo Miró, Tania Sánchez o Juande Colmenero, del que afirma que "estás más en forma que Verdeliss".

"Ha hecho siete maratones en siete días", explica Gonzalo Miró sobre la conocida influencer. Iñaki, por su parte, añade en el vídeo sobre estas líneas que "creo que tiene ocho hijos" y que "no me verán en esas".

Sobre esta cuestión, Cristina Pardo se da cuenta de que "Beatriz de Vicente ha dicho 'me voy a callar'", por lo que sugiere que "no perdamos la oportunidad de tomárnoslo al pie de la letra". "Has dicho que tenía ocho hijos y siete maratones y digo 'mejor cállate Bea, que la asociación no es para este horario", comenta la abogada.