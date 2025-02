Claves del caso Willy Valadés: acusado de estafar miles de euros a compañeros tras inventarse un cáncer

Willy Valadés, excolaborador del programa 'Tiempo de Juego' en la Cadena COPE, se encuentra en el centro de un escándalo judicial que ha sacudido tanto a los medios de comunicación como al público en general.

El acusado, que se había ganado la confianza de compañeros de trabajo y amigos cercanos, está siendo procesado por estafar cerca de medio millón de euros tras inventarse un diagnóstico de cáncer terminal, lo que habría desencadenado una serie de engaños y manipulaciones durante más de un año.

El engaño: una enfermedad inventada y un tratamiento inalcanzable

El escándalo comenzó en marzo de 2022, cuando Valadés informó a su círculo cercano de que padecía un raro tumor cerebral, con un pronóstico fatal. Aseguró que solo un tratamiento experimental con protones, en la Clínica Universitaria de Navarra, podría salvarle. A razón de 100.000 euros por semana para el tratamiento y 6.000 más para los fármacos.

Convencidos por su dramática situación, varios de sus compañeros más cercanos, entre ellos el director de 'Tiempo de Juego', Paco González, y el periodista deportivo Manolo Lama, no dudaron en ofrecerle apoyo financiero. La solidaridad de sus amigos, sin embargo, fue aprovechada por Valadés para obtener grandes sumas de dinero, llegando a estafar hasta a 82 personas, quienes creyeron en su angustiosa historia.

La magnitud del fraude: medio millón de euros y un blanqueo de capitales

La cantidad de dinero que Valadés logró recaudar no solo sorprendió por su volumen, sino también por la complejidad de la operación. El total defraudado, que se estima en medio millón de euros, no solo fue destinado a costear los tratamientos falsos, sino que una parte significativa de esa suma fue desviada a otros fines personales.

El padre de Valadés, quien también está implicado en el caso, habría recibido alrededor de 50.000 euros para realizar reformas en una casa de campo. Este desvío de fondos ha llevado a que el padre de Valadés sea procesado por blanqueo de capitales.

La justificación de Valadés: una extorsión que nadie cree

Durante su comparecencia ante el juez, a la que ha tenido acceso 'Y Ahora Sonsoles', Valadés intentó defenderse alegando que estaba siendo extorsionado desde 2021, una excusa que rápidamente fue puesta en duda por la sala. El acusado explicó que el dinero que recibió no era para el tratamiento médico, sino para hacer frente a las amenazas de los extorsionadores. Sin embargo, esta versión fue recibida con escepticismo por todos los presentes, incluido el propio tribunal, que parece no creerse la justificación.

Valadés incluso llegó a afirmar que llegó a creerse su propia mentira, admitiendo que el estrés y los síntomas relacionados con su agobio personal lo llevaron a autodiagnosticarse un cáncer. "Me pasa muchas veces, que tanto un trastorno, entonces yo me creí la enfermedad tal cual porque ya estaba tan agobiado que tenía dolores de cabeza, de espalda, no dormía… me miré en internet por los síntomas que tenía y dije, tengo un tumor", relató el acusado ante el juez, aparentemente convencido de su propio engaño.

A medida que avanzaba su declaración, a Valadés su subconsciente le jugó una mala pasada y reconoció que "tenía tal presión desde el principio del engaño, perdón de la extorsión, que es que yo me creía la enfermedad", concluyó.

Reacciones y consecuencias: el impacto en sus compañeros

Paco González, uno de los principales afectados, lamentó públicamente haber sido parte de la estafa, aunque defendió su actuación al asegurar que, aunque ahora se arrepiente, lo haría de nuevo si fuera necesario.

"Lo sentimos y lo volveríamos a hacer, lo sentimos todo, el ruido que se está formando, y lo volveríamos a hacer porque cualquier ayuda que se hace desde el corazón, está bien hecha", expresó el director de 'Tiempo de Juego'.