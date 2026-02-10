Beatriz de Vicente afea las palabras que Elisa Mouliáa ha dedicado a la Fiscalía: "No dice que mienta"

La abogada indica que Fiscalía, "en todo momento" ha recogido el relato de la actriz. "Es más, dice 'este es el relato' y Fiscalía no consigue encajarlo en ningún precepto penal", expone.

Elisa Mouliáa ha decidido seguir adelante con su acusación por abuso sexual contra Íñigo Errejón. La actriz había anunciado que retiraba su denuncia contra el exportavoz de Sumar, pero, finalmente, ha comparecido frente al juez Adolfo Carretero para retractarse de esta decisión.

La actriz ha comparecido frente a los medios a las puertas del juzgado para exponer por qué ha tomado esta decisión. Mouliáa ha afirmado que es "deleznable que la Fiscalía, después de que me retire, escriba un escrito de absolución". Además, ha expuesto que Errejón no ha presentado "ni una sola prueba" que acredite ese consentimiento.

Iñaki López señala que a él le duele ver a una mujer "al borde de este ataque de ansiedad". "Me da la sensación de que está sola", añade el presentador de Más Vale Tarde. "¿No sería labor de su abogado protegerla?", plantea Iñaki a Beatriz de Vicente.

"Muchas veces los clientes hacen, incluso, lo contrario de lo que les dice su abogado", señala Beatriz, "no puedo entrar a valorar la actuación del compañero". "Lo que sí entro a valorar, y de plano, es lo que está diciendo de Fiscalía", añade la abogada.

"Fiscalía, en todo momento, lo que recoge es su relato", señala de Vicente, "no dice que mienta". "Es más, dice 'este es el relato' y Fiscalía no consigue encajarlo en ningún precepto penal", explica, "y, por tanto, está obligada, ya que ha dicho que se archive, a solicitar absolución".

"Ella amagó con retirarse del procedimiento confiando en que Fiscalía hiciera el papel, por decirlo de alguna manera, que le correspondía a ella de acusar a Íñigo Errejón", señala Cristina Pardo, "una vez que Fiscalía dice que no lo va a acusar, ¿qué hubiera ocurrido?".

Beatriz explica que el primero que acusó fue el fiscal, "lo que pasa que ella no sabía el contenido del fiscal". "Él presentó su escrito de acusación diciendo que no iba a acusar", indica la abogada. Como señala de Vicente, Mouliáa puso su escrito de acusación "y en un momento dado, de pronto decide que va a retirar la acusación".

"Si lo hubiera hecho, si Elisa Mouliáa retira la acusación, y el fiscal no acusa, la acusación popular no podría haber mantenido vivo el procedimiento siguiendo la doctrina Botín por que se considera, y hay quien lo discute, que un delito sexual no tiene la envergadura de un interés público para mantener una acusación popular", aclara. La abogada expone que la actriz ha decidido volver a mantener su acusación y que Mouliáa podrá seguir haciéndolo hasta el día del juicio.

